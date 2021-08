Carte Voici la liste des 144 centres commerciaux où le pass sanitaire est désormais obligatoire

Depuis ce lundi, il faut présenter un pass sanitaire avant d'aller faire son shopping dans près de 150 centres commerciaux de l'Hexagone et de Corse. Découvrez lesquels avec notre carte interactive.

Nouvelle étape pour le pass sanitaire : après les bars, restaurants, hôpitaux et transports publics, son utilisation est élargie aux grands centres commerciaux en région parisienne et dans le sud de l'Hexagone, marqués par un fort taux d'incidence du Covid-19.

Ce lundi 16 août, plus d'une centaine de centres commerciaux et magasins sont ainsi soumis au pass sanitaire, à la suite de décisions préfectorales, dans les départements où l'incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants. A Paris, où ce seuil n'est pas dépassé, la préfecture de police a tout de même instauré le pass sanitaire dans huit grands magasins et centres commerciaux.

Votre lieu de shopping est-il concerné ? Pour le savoir, consultez notre carte interactive recensant les 144 centres commerciaux, répartis dans 24 départements, où il faudra montrer patte blanche à l'entrée.