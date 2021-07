Pass sanitaire : un accord trouvé entre sénateurs et députés

Les sénateurs et députés ont trouvé un accord concernant le pass sanitaire. Thierry Curtet est en direct du Sénat, dimanche 25 juillet, pour apporter des précisions.

Les parlementaires de la majorité, En Marche et MoDem, ainsi que les parlementaires des Républicains, se sont mis d'accord. "Le gouvernement va donc revenir sur la possibilité de licencier un réfractaire à la vaccination, si la vaccination est obligatoire pour lui, en contrepartie son salaire pourrait être suspendu plusieurs mois", rapporte le journaliste Thierry Curtet, dimanche 25 juillet en direct du Sénat.





Pass sanitaire obligatoire en terrasses



Le pass sanitaire s'appliquera aux 12-18 ans à partir du 30 septembre et il sera demandé en terrasses, donc en extérieur. "Il reste quelques points de détails à régler mais dès l'accord validé, Assemblée et Sénat vont se retrouver pour adopter définitivement la loi et les mesures pourront donc entrer en application très rapidement", conclut le journaliste.