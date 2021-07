Pass sanitaire : le Sénat vote un texte lourdement modifié

Députés et sénateurs doivent maintenant trouver un compromis, mais ça ne sera pas simple, car les sénateurs veulent profondément changer le texte initial. "Les débats ont été très vifs cette nuit ici au Sénat, jusqu'à quatre heures du matin. C'est la droite majoritaire qui a profondément modifié ce texte contre l'avis du gouvernement", explique le journaliste Thierry Curtet. Les sénateurs ont, par exemple, supprimé la nécessité du pass sanitaire pour les moins de 18 ans et ont réduit son obligation aux seuls lieux clos.

Cycles de négociations

"Cela veut dire, par exemple, qu'il ne serait plus nécessaire pour les terrasses. Ils ont décalé l'entrée en vigueur du 30 août au 15 septembre, et puis, pour les sénateurs, un pass sanitaire ne serait plus nécessaire pour rendre visite à quelqu'un qui se trouverait en Ehpad ou en hôpital", continue le journaliste. "Les désaccords entre députés et sénateurs doivent faire l'objet d'une négociation (...) s'ils trouvent un terrain d'entente, la loi sera votée une dernière fois à l'Assemblée et elle sera définitivement promulguée." S'il n'y a pas d'accord, le texte rentrera un nouveau cycle de débats, et les députés devraient avoir le dernier mot.