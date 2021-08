Pass sanitaire : "On fera comme on peut, on n'est pas flics", les restaurateurs se préparent aux contrôles

Le Conseil constitutionnel doit jeudi 5 août valider ou censurer tout ou partie de la loi étendant le pass sanitaire aux bars, restaurants, cafés, cinémas, centres commerciaux de plus de 20 000 m², théâtres, musées et parcs d'attractions.

Les restaurateurs se préparent à contrôler le pass sanitaire, non sans difficultés. Dans leur bistrot corse du quartier du Châtelet, à Paris, Gérald et son collègue sont déjà débordés. Ils ne voient pas comment ils auront le temps de contrôler le pass. Le serveur espère au moins que le Conseil constitutionnel s'opposera au dispositif pour les terrasses des restaurants.

Pas de contrôles systématiques

Gérald craint de perdre des clients, qui n'auront pas la patience d'attendre quelques instants devant l'entrée des établissements, le temps que d'autres clients devant eux se voient contrôler leur pass sanitaire. Néanmoins, si le Conseil constitutionnel valide la mesure, il s'y pliera.

"Si c'est ça ou fermer l'établissement, bien entendu que vous allez contrôler." Gérald, restaurateur à Paris à franceinfo

Mais Gérald prévient : il ne contrôlera pas systématiquement chaque client. Il compte sur une certaine tolérance des forces de l'ordre, si elles venaient à vérifier le respect des règles dans son restaurant. Gérald se rappelle "d'une parole d'un ancien restaurateur qui disait : 'dès que tu commences à être protocolaire, c'est simple, t'es plus aubergiste'. On fera comme on peut, mais on n'est pas flics."

Pour éviter le pass, la vente à emporter

Dans le quartier, de nombreux restaurateurs ne savent pas comment se préparer. Certains se disent anti-pass, mais d'autres sont plus confiants, à l'image de Catherine Pessonnel, qui "veut croire que si ces mesures sont prises, c'est qu'elles correspondent à une réalité. Par conséquent, on s'adaptera. Je ne vois aucun problème, juste une question d'organisation."

Elle espère que petit à petit, les gens apprendront, comme tout nouvelle expérience. Mais des restaurateurs ont décidé d'éviter le pass sanitaire, en revenant à la vente à emporter.