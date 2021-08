Pass sanitaire : les restaurateurs divisés par son extension

Il est désormais impossible de se rendre dans un restaurant ou un bar, même en terrasse, sans présenter son pass sanitaire. À Lyon (Rhône), comme dans d’autres villes, les restaurateurs sont inquiets. Ils doivent prendre le temps de vérifier les QR code, avant même d’enregistrer les commandes. "Validé, c’est tout bon", peut-on entendre sur les terrasses. Certains clients se plient volontiers à la règle.

"On est tous concernés"

"Je pense qu’on est tous concernés et que si chacun ne fait pas un petit peu d’effort, on n'y arrivera pas", explique une cliente, attablée pour son café du matin. Mais tout le monde n’est pas du même avis. "Je n’ai pas mon pass sanitaire", dit une cliente, en toute franchise, avant de se voir appelée à quitter la terrasse. Si la dame l’a bien pris, certains clients ne prennent pas bien la nouvelle. "Ça me chagrine un petit peu, de perdre des clients comme ça, et des habitués ne viendront plus non plus", regrette une restauratrice.