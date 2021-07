Pass sanitaire : les difficultés des expatriés français

Pour les expatriés français, le retour peut être compliqué comme l'explique Philippe Dova : "en fait on est des semi-pestiférés quand on arrive de l'étranger." Ce Français vit à Hong Kong et y a reçu ses deux doses de vaccin contre le Covid-19 mais il n'a pas le droit au pass sanitaire. "On n'a pas le droit, en tant que Français, d'avoir un pass sanitaire français avec un vaccin reconnu par la France mais qui n'a pas été fait en France'", précise-t-il. Il se voit donc refuser l'accès à certains lieux comme des dizaines de milliers d'expatriés hors de l'Union européenne.

Bientôt un pass sanitaire pour les expatriés ?

La situation peut même être pire si le vaccin n'est pas reconnu par l'agence européenne du médicament comme pour les Français de Russie qui doivent s'isoler pendant dix jours à leur retour et subir les mêmes contraintes que les non-vaccinés. Selon les autorités françaises, tous les expatriés qui ont reçu à l'étranger des doses de vaccin homologué par l'Europe pourront bientôt obtenir un pass sanitaire mais aucun aménagement n'est envisagé pour les autres.