Pass sanitaire : le casse-tête pour les restaurants

Premier problème pour cette patronne d'un restaurant grenoblois (Isère), la vaccination des salariés. D'ici fin août, comment convaincre les récalcitrants ? Un vrai casse-tête pour la patronne comme pour ses salariés. "Le gouvernement ne prend pas de position propre et met les patrons en porte-à-faux", confie Reda Mechik, cuisinier.

Les négociations continuent

"On ne peut pas les obliger complétement, donc on va se trouver devant un problème : est-ce qu'ils pourront travailler quand même ? Les licencier alors qu'on manque cruellement de personnel ?", se demande Jacqueline Amirante, restauratrice et membre de l'Union des métiers de l'hôtellerie d'Isère. Deuxième problème, le contrôle des clients, y compris en terrasse début août. Les serveuses s'interrogent : faudra-t-il se transformer en policier ? Cette semaine, alors que le projet de loi est examiné au Parlement, les négociations continuent en coulisse entre les professionnels et le gouvernement.