Pass sanitaire : la mesure en vigueur dans les centres commerciaux

Dans un centre commercial de Lyon (Rhône-Alpes), il est désormais impossible de rentrer sans un pass sanitaire. Devant chacune des 21 portes, quatre hôtes d'accueil filtrent les entrées avec fermeté. Lundi 16 août, 5% des clients se sont vu refuser l'entrée à cause d'un pass sanitaire non valide. Malgré un léger embouteillage, la majorité de la clientèle approuve la mesure à l'image d'une cliente : "on est dans les règles, on est vacciné, donc pour nous ça ne pose pas de problème."

Un coût de 300 000 euros pour le centre commercial

Pour fluidifier les entrées, la direction a recruté des hôtesses et des agents de sécurité avec quelques difficultés. L'entrée via la bouche de métro, elle, a été condamnée à la demande de la préfecture car il était impossible de la contrôler. Dans l'une des boutiques, la vendeuse redoute une baisse de la fréquentation alors que la mise en place du pass sanitaire coûtera au moins 300 000 euros au centre commercial selon la direction.