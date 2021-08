Covid-19 : le pass sanitaire demandé dans certains centres commerciaux dès lundi 16 août

Lundi 16 août, les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 dans les départements où le taux d'incidence est supérieur à 200 cas positifs pour 100 000 habitants devront théoriquement demander le pass sanitaire à leurs clients. Mais des exceptions existent au cas par cas, selon la décision du préfet.

Le pass sanitaire va devenir obligatoire dans certains centres commerciaux à partir du lundi 16 août. Il s'agit de ceux de plus de 20 000 m2 dans les départements où le taux d'incidence, soit le nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, dépasse les 200. "Ce sont les critères qui rendent théoriquement le pass obligatoire, mais la décision de l'imposer ou pas revient aux préfets de chaque département, et pour l'instant cela concerne au moins 120 centres sont concernés, principalement en Île-de-France et dans le sud de la France", explique la journaliste Justine Weyl sur le plateau du 13 Heures de France 2.

Des décisions au cas par cas

Mais les choses ne sont pas aussi simples que cela. En effet, dans les centres commerciaux, se trouvent souvent une pharmacie, des magasins alimentaires, des accès aux transports ou bien un centre de vaccination, autant de services de première nécessité qui doivent rester accessibles sans pass. Les préfets décideront au cas par cas en fonction des autres commerces autour du centre. Le pass sanitaire sera demandé dans 8 centres commerciaux ou grands magasins de la capitale, même si le taux d'incidence de Paris n'est pas aussi élevé, par soucis de cohérence avec les autres départements de la région.