Pass sanitaire : dans les transports, bars et restaurants, le bilan après une première journée de mise en application

Depuis lundi 9 août, le pass sanitaire est obligatoire pour aller au restaurant ou dans un bar. Alors, dans un établissement à Limoges (Haute-Vienne), le personnel cherche à gagner du temps, en s’assurant que les clients qui appellent pour réserver l’ont bel et bien. Sur place, les présents sont plutôt positifs. "Si on veut pouvoir aller au restaurant, il faut pouvoir montrer patte blanche, donc on le fait", explique un homme, suppléé par une femme. "Si ça peut aider à éviter que la maladie se propage de plus en plus, je trouve ça très bien."

Les Français pas tous informés sur le pass sanitaire

Cependant, dans le restaurant, il y a moins de clients qu’à l’accoutumée. La gérante espère que cela va s’améliorer avec le temps, et qu’il y a "un effet premier jour". Du côté de Lyon (Rhône), des clients, visiblement pas ou mal informés, n’ont pu présenter leur pass sanitaire et ont dû quitter leur table. "On n’a pas le choix, c’est la loi", déplore une serveuse. Franck Delvau, président de l’UMIH, l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie de Paris Île-de-France, était l’invité du 23 heures de franceinfo. "On a été très étonné du nombre de Françaises et Français qui ne sont pas au courant qu’ils doivent avoir un schéma de vaccination complet, un test PCR négatif ou avoir eu le Covid entre plus de onze jours et moins de six mois, pour pouvoir accéder à un restaurant ou à un bar", a-t-il détaillé. Dans les gares, la SNCF a mis en place des bracelets bleus pour les voyageurs qui ont le pass sanitaire, afin de faciliter l’embarquement. Les contrôles seront aléatoires dans les trains, mais systématiques dans les bus.