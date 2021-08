Pass sanitaire : baisse de la fréquentation des salles de sport

Depuis plusieurs mois, les salles de sport respectent un protocole sanitaire strict et depuis un mois, elles sont dans l'obligation de demander à leur client un pass sanitaire valide : "ça permet de faire du sport en sécurité, on enlève le masque mais on sait qu'on est sécurité", témoigne l'un des clients de cette salle de sport. Eloïse Gillot, salariée a elle aussi noté un sentiment de sécurité chez les habitués : "On a ressenti une différence à partir du 30 juillet, à partir du moment où le pass était nécessaire dans les restaurants. Maintenant, les gens nous le montrent facilement". Néanmoins, durant les deux dernières semaines de juillet, la fréquentation des salles de sport a diminué de 40% par rapport à 2019.

Les salariés qui ne souhaitent pas se faire vacciner, un problème pour les enseignes

Clémence Guinemer, responsable de la salle de sport "le cercle boxing" est inquiète. Même si la fréquentation de son enseigne reste stable, elle émet des craintes pour l'avenir avec l'instauration du test PCR payant : "À partir du moment où il faudra mettre la main à la poche pour faire un test, ce sera un coût supplémentaire, en plus de l'abonnement chez nous". À partir du 30 août, nouveau problème, certains de ses salariés ne souhaitent pas se faire vacciner alors que la loi l'obligera. Elle se demande déjà, comment elle pourra les remplacer.