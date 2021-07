Manifestations : des slogans des anti-pass sanitaire suscitent l’indignation

Selon le ministère de l’Intérieur, plus de 100 000 personnes ont manifesté aux quatre coins de France contre la vaccination obligatoire et l’extension du pass sanitaire, samedi 17 juillet. Des slogans polémiques ont toutefois suscité une vive émotion.

Dans de nombreuses villes de France, plus de 100 000 Français opposés à la vaccination obligatoire et à l’extension du pass sanitaire ont manifesté, samedi 17 juillet. Ils redoutent une réduction de leurs droits. Des slogans et des photos brandis ont toutefois suscité une vive polémique, avec des références à l’Apartheid ou au port de l’étoile jaune. Les non-vaccinés se disent eux-aussi stigmatisés. "Je suis désolé, je vais le dire. Mais les Juifs aussi, on les empêchait de rentrer dans les magasins", souligne une manifestante.

"Cette comparaison est odieuse"

Un amalgame avec l’holocauste qui soulève l’indignation. "Je voudrais dire mon indignation devant ce qui s’est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j’ai été touché. Les larmes me sont venues. Je l’ai porté l’étoile. Je sais ce que c’est. Je l’ai dans ma chair encore", a confié Joseph Szwarc, rescapé de la rafle du Vel d’Hiv. Cette comparaison a également été condamnée par des élus de tout bord.