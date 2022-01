Manifestations contre le pass vaccinal : les politiques dans la rue "sont dangereux pour la nation", dénonce Amélie de Montchalin

"Vous aviez dans la rue [samedi 8 janvier] des hommes et femmes qui se disent politiques, Florian Philippot et d'autres, qui sont des anti-vaccination, des complotistes. Ces gens-là sont dangereux pour la nation, pour la santé des Français", dénonce dimanche 9 janvier sur franceinfo Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, au lendemain des manifestations qui ont rassemblé plus de 100 000 personnes partout en France.

"C'est légitime de manifester. Ce qui est moins légitime, c'est d'instrumentaliser, de mettre en danger la santé des Français, de considérer qu'il y aurait un grand complot ou qu'on est en dictature", ajoute-t-elle.

La mobilisation des anti-pass sanitaire et "antivax" a connu un très net rebond samedi 8 janvier, avec 105 200 participants en France, contre 25 500 lors de la précédente mobilisation, le 18 décembre.