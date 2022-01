DIRECT. Covid-19 : des manifestations contre le pass sanitaire et le projet de pass vaccinal attendues dans toute la France ce samedi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Les protocoles à répétition ne la contentent pas. Surtout la multiplication des tests pour les enfants cas contacts à J0, J2 et J4. "C'est de la maltraitance, s'exclame-t-elle, faire trois tests en une semaine, c'est du délire !" "J'ai l'impression d'être un robot devant appliquer des directives dénuées de dimension humaine", lâche-t-elle. Face à un quotidien éprouvant, elle n'est pas loin de baisser les bras.

: "Tout ce qui peut fédérer au sein de l'école, le travail d'équipe, tombe à l'eau. On ne peut plus manger ensemble, on est tous isolés. La vie intra-scolaire est complètement morte."



En raison d'une situation tendue à cause de l'explosion des cas, elle a dû annuler pour la deuxième année consécutive le marché de Noël. "Les élèves, comme les enseignants, ont été déçus", assure-t-elle.

: Entre un premier protocole sanitaire allégé annoncé la veille du retour des vacances de Noël, puis un second trois jours plus tard, et une situation concrète parfois chaotique sur le terrain, Isabelle, directrice d'une école élémentaire dans les Yvelines confie ses difficultés face à la nouvelle vague de Covid-19 en attendant des jours meilleurs jonglant entre petites joies fugaces, épuisement et démotivation.







: Avant l'examen au Sénat du projet de loi instaurant le pass vaccinal, plusieurs manifestations d'opposition au pass sanitaire sont attendues aujourd'hui à Paris et dans plusieurs autres villes. La préfecture de la Manche a annoncé l'interdiction de tout rassemblement au Mont-saint-Michel, alors qu'un appel à manifester avait été lancé.

: 9 heures et quelques minutes, voici un premier point sur l'actualité :



•En France, 328 214 nouveaux cas ont été recensés au cours des dernières 24 heures, soit 219 807 cas par jour en moyenne sur les 7 derniers jours, selon Santé publique France. Suivez notre direct.



•L'ex président du Kazakhstan, Noursoultan Nazarbaïev, appelle la population à soutenir le gouvernement pour faire face aux troubles qui secouent le pays, a déclaré son porte-parole. Le dirigeant du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev, excluant toute négociation avec les manifestants, a autorisé les forces de sécurité à "tirer pour tuer" afin d'étouffer toute émeute.



•Emmanuel Macron arrive toujours en tête des intentions de vote, à près de 26%, malgré ses propos sur les non-vaccinés, selon notre sondage. Marine Le Pen et Valérie Pécresse sont au coude-à-coude, respectivement à 17% et 16%.





•Novak Djokovic bénéficiait d'une exemption de vaccination contre le Covid-19 car il avait contracté le virus en décembre, ont affirmé ses avocats dans un document déposé aujourd'hui au tribunal. Le visa d'entrée en Australie du n°1 mondial a été annulé, au motif qu'il ne remplissait pas les strictes conditions d'entrée sur le territoire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.