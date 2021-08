Manifestations anti-pass sanitaire : une nouvelle journée de mobilisation aux quatre coins du pays

Dans tout le pays, des rassemblements anti-pass sanitaire avaient lieu, samedi 21 août. Dans la capitale, à Paris, il y avait quatre cortèges, dont un mené par Florian Philippot, le président des Patriotes. "On voit bien que les gens commencent à rentrer de vacances, les gens sont remontés comme jamais. Ils voient que ce pass sanitaire, c’est quand même une supercherie", a-t-il estimé. Le personnel soignant était également dans la rue. La vaccination deviendra obligatoire pour les professionnels de santé à partir du 15 septembre.

Des soignants mobilisés

"Dans un mois, je perds mon travail, mon salaire, ma maison, je perds tout finalement. Je suis à bout", a répondu une femme, qui manifestait pour la première fois. "On met en place un système sécuritaire en plus pour séparer la société française", a surenchéri un manifestant. En Meurthe-et-Moselle, à Nancy, une infirmière a également témoigné : "Il ne faut pas se laisser faire. J’ai plein de collègues qui se sont fait vacciner pour ne pas perdre leur boulot." Enfin, à Montpellier (Hérault), des familles étaient inquiètes concernant la vaccination de leurs enfants et une possible obligation pour aller à l’école, ce qui n’est pas le cas pour la rentrée. Plusieurs le redoutent à l’avenir. "Ils vont tout faire pour qu’on soit vacciné", conclut une jeune femme.