Manifestations anti-pass sanitaire : 200 défilés prévus en France le 28 août

Samedi 28 août, y aura-t-il plus ou moins de monde que samedi dernier à la manifestation anti pass sanitaire de Paris ? "C'est la question centrale de la journée. D'après les services de renseignements de la police, on attend entre 140 et 180 000 manifestants" cet après-midi, relate le journaliste Carol Cuello en direct de la place Denfert-Rochereau. "Si c'est confirmé, cela prouverait qu'il y a un tassement de la mobilisation", poursuit-il.

Thème central : la vaccination des enfants

Samedi 21 août, 175 000 personnes ont manifesté dans toute la France. "Aujourd'hui, il devrait y avoir autour de 200 défilés dans toute la France, quatre à Paris. Les plus importantes sont attendues à Toulon (Var) et à Montpellier (Hérault)", précise Carol Cuello. "Aujourd'hui, la vaccination des enfants est devenue le thème central de la mobilisation", conclut le journaliste.