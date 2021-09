Discothèque : avec pass sanitaire mais sans masque, la fête est de retour

À cause de la pandémie, les boîtes de nuit sont restées fermées pendant un an et demi. Depuis cet été celles qui ont résisté ont accueilli leurs premiers clients à condition qu’ils présentent un pass sanitaire.

Il est 23h45 dans un club de Liseux (Calvados) qui rouvre ses portes après un an et demi de fermeture à cause de la crise sanitaire. Les clients sont nombreux à faire la queue, heureux de profiter de nouveau d’une vie normale. Pour les salariés du club, cette affluence est plus que bienvenue. “On avait cette envie de retrouver tous nos clients, donc, forcément, on est content de voir qu’ils sont au rendez-vous”, confirme Malo Lorho, assistant de direction.



“On va s’ amuser ”

“Ça fait tellement longtemps qu’on est heureux de retrouver nos amis, même de retrouver les gens que l’on ne connaît pas et de pouvoir profiter un peu avec tout le monde”, explique une cliente. “La liberté et l’amusement pour les jeunes, c’était un peu difficile. Là, on peut profiter et on va s’amuser”, poursuit un homme. Si pour rentrer dans l’établissement il faut montrer son pass sanitaire, à l’intérieur les masques ne sont plus obligatoires.