Désintox. Un projet de passeport de vaccination était bien prévu en 2019 par la Commission européenne, mais sans rapport avec la pandémie de Covid

Alors que les autorités françaises annonçaient le remplacement du pass sanitaire par un pass vaccinal, Jean-Luc Mélenchon, farouche opposant au dispositif, a profité de la journée du 24 décembre pour offrir à ses lecteurs sur Facebook une « révélation » : à le lire, le pass vaccinal aurait été prévu par la commission européenne dès 2019, avant la pandémie.

Sous ce titre accrocheur, une vieille vidéo de janvier 2021 dans laquelle Sophia Chikirou, ancienne conseillère communication du leader insoumis, explique avoir trouvé trace d'un document datant de mars 2019, émanant de la Commission européenne, et faisant déjà état d'un projet de passeport vaccinal européen. Et Sophia Chikirou d'en déduire : « Cette idée de ce passeport vaccinal cache des choses, il n’a pas une vocation sanitaire, l’idée n’est pas d'empêcher de se contaminer les uns et les autres. Il s’agit en fait d’un contrôle social. »

De nombreux commentateurs, comme Philippe de Villiers, avaient relevé cette mention d'un carnet vaccinal dès 2019, échafaudant parfois des théories complotistes.

Le document de la Commission européenne cité par Sophia Chikirou existe. Il date bien de 2019 et mentionne effectivement un « passeport de vaccination ». Mais ce dernier n'a rien à voir avec la Covid.

Dans le cadre de la lutte contre les maladies évitables grâce à la vaccination, comme la rougeole, la commission européenne évoquait plusieurs actions, dont la mise en place d'un carnet de vaccination contenant des informations standardisées sur l'état vaccinal des citoyens, et notamment des enfants. Pour permettre par exemple de faciliter la poursuite des vaccinations obligatoires en cas de changement de pays.

Bref, un outil d'information n'ayant que peu à voir avec le « pass vaccinal » aujourd'hui débattu.

