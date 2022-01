Covid-19 : une limitation du pass vaccinal dans le temps ne serait "pas complètement incohérente", pour la sénatrice centriste Véronique Guillotin

"Il est légitime" que les restaurateurs et d'autres professions puissent vérifier l'identité de leurs clients et l'adéquation avec le futur pass vaccinal selon la sénatrice, qui votera en faveur du projet de loi instaurant ce dispositif.

"Dans l'absolu, il n'est pas complètement incohérent de se dire que le pass vaccinal ne sera qu'un pass transitoire", a estimé la sénatrice Véronique Guillotin, membre du groupe Rassemblement démocratique et social européen (centriste) au Sénat, dimanche 9 janvier sur franceinfo. Après le feu vert de l'Assemblée, le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal est examiné lundi 10 janvier en commission au Sénat, avant d'arriver le lendemain dans l'hémicycle.

franceinfo : Selon le ministère de l'Intérieur, 105 200 personnes ont manifesté contre le pass vaccinal, partout en France. Les sénateurs doivent-ils prendre en compte cette mobilisation, en forte hausse, ou bien doivent-ils considérer qu'elle est marginale, et la mettre de côté ?

Non, je ne dirais pas qu'elle est à mettre de côté, parce que toute expression des citoyens, que ce soit par crainte ou par posture, doit être entendue. Ensuite, il appartient effectivement aux sénateurs de prendre leurs responsabilités quant à cette proposition de passer d'un pass sanitaire au pass vaccinal. A titre personnel, je voterai ce texte. Quant aux débats, ils risquent d'être plus sereins qu'à l'Assemblée. Ils le sont toujours plus au Sénat. Pour autant, sans préjuger de ce qui va se passer, ils resteront vifs et sur des positions tranchées, me semble-t-il, entre différents groupes et différents parlementaires.

La droite, majoritaire au Sénat, plaide pour une limitation dans le temps du pass vaccinal. Y êtes-vous favorable ?

Il peut y avoir une clause de revoyure. Dans l'absolu, il n'est pas complètement incohérent de se dire que le pass vaccinal ne sera qu'un pass transitoire. Et de toute façon, il le sera.

"Quand il n'y aura plus de crise, il n'y aura plus de pass vaccinal." Véronique Guillotin, sénatrice centriste à franceinfo

Cela me paraît logique. Bon, après, s'il faut rassurer certains… Je pense que des amendements seront posés dans ce sens-là. Mais effectivement, c'est un des sujets sur lesquels ça va peut-être ferrailler au Sénat.

Les sénateurs doivent-ils mettre plus de garde-fous à la mesure permettant à certains professionnels de contrôler l'adéquation entre l'identité d'un client et son pass vaccinal ?

Des contrôles d'identité similaires sont déjà possibles, dans certains cas. Quand vous allez au cinéma, on peut vous demander votre carte d'identité pour justifier d'un tarif de réduction. Quand vous prenez l'avion aussi. Je ne dis pas que c'est un faux problème, parce qu'il ne faut pas qu'on se transforme en État policier, mais à un moment donné, si vous avez quelqu'un qui se présente et qui semble avoir vingt ans de plus [par rapport à la date de naissance qui figure sur son pass sanitaire], je pense qu'il est légitime de pouvoir vérifier. Après, il ne faut pas que ça se transforme en vérification quotidienne.