Covid-19 : les préconisations du Conseil scientifique

Face au rebond de l'épidémie de Covid-19 et pour éviter une 5e vague trop violente, le Conseil scientifique a publié, lundi 22 novembre, de nouvelles préconisations. Il recommande tout d'abord de renforcer le port du masque, notamment dans les lieux clos, où le pass sanitaire est exigé. "S'il le faut, on le fera et on l'appliquera, parce que tout sauf la fermeture et le couvre-feu", explique Damien Duquesne, responsable d'un restaurant à Paris. En extérieur, le masque est déjà obligatoire dans plusieurs départements sur arrêté préfectoral.

Rétablissement des jauges

Le Conseil préconise également d'élargir le télétravail, une piste pour le moment écartée par le gouvernement. Enfin, la limitation des rassemblements est préconisée. Matignon se dit favorable au rétablissement des jauges. Certains acteurs de la culture ne comprennent toutefois pas que leur secteur soit encore visé. Le Conseil scientifique propose enfin de renforcer le dépistage à l'école, au premier cas positif dans une classe.