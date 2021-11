Covid-19 : les contrôles du pass sanitaire renforcés

À Creil (Oise), les opérations de contrôle des pass sanitaires se multiplient. Les policiers investissent un restaurant au pas de course pour créer l'effet de surprise. Deux consommateurs sont en infraction. "J'ai conscience que c'est 135 euros d'amende, mais on assume", estime l'un d'entre eux. Un peu plus loin, le manager d'un fast-food est verbalisé et doit quitter son établissement, incapable de montrer une preuve vaccinale. À l'extérieur, un client est emmené au poste pour avoir présenté le pass sanitaire de son frère.



Mises en demeure et risques d'amendes



L'opération se poursuit dans un bar-tabac : un homme agressif est menotté, son document est falsifié. Le propriétaire de l'établissement avoue son impuissance : "J'ai du mal à faire la sécurité à ma porte", explique-t-il. En cas de nouvelle infraction d'un client, le patron risque une fermeture administrative et une amende de 9 000 euros. Alors que l'épidémie reprend, le gouvernement promet de renforcer le nombre de contrôles.