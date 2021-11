Covid-19 : les centres de vaccination se préparent à injecter la dose de rappel

Près de 200 000 personnes ont reçu une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19, mercredi 10 novembre. Dans une pharmacie, des seniors sont à la recherche d’un rendez-vous. Soulagée, une femme va recevoir sa troisième injection, son sésame pour conserver son pass sanitaire à partir du 15 décembre. “Je ne me serais pas forcément fait vacciner s’il n’y avait pas eu toutes ces contraintes”, assure-t-elle.



Sur Doctolib, la prise de rendez-vous s’emballe

Mi-décembre, plus de cinq millions de personnes de plus de 65 ans seront éligibles au rappel vaccinal. Depuis trois jours, sur la plateforme Doctolib, la prise de rendez-vous s’emballe. Plus de 214 000 rendez-vous ont été pris rien que le 10 novembre. Un afflux qu’il faut gérer dans les pharmacies. “Il y a tout l’administratif qui prend peut-être plus de temps que la vaccination”, explique le docteur Renaud Nadjahi, pharmacien et vice-président de l'Union de syndicats de pharmaciens d'officine.