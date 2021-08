Covid-19 : le bracelet sanitaire, alternative au pass

Des professionnels ont eu l'idée de fournir un bracelet à chaque client dont le pass sanitaire a déjà été contrôlé afin d'éviter de le montrer plusieurs fois aux restaurateurs par exemple. Mais cet outil ne remplace pas le certificat, il vient en complément. Pour l'obtenir, il faut avoir un pass sanitaire valide et se rendre à Lille (Nord), seule ville où il est en application. Mais ce bracelet ne permet pas d'aller de bar en bar : il faut montrer son pass à l'entrée de chaque établissement visité. Il sert seulement à identifier le client déjà contrôlé dans un même lieu. Ce bracelet n'est valable qu'un seul jour. Il est de différentes couleurs, une par jour. Il comporte le nom de l'établissement et il est en papier, pour éviter les fraudes et les échanges entre clients.

Bracelet suspendu en Gironde

Ce concept a inspiré la Gironde. Le bracelet est en tissu. Il est unique et valable longtemps. Il est réservé aux personnes vaccinées avec deux doses et habituées d'un lieu. Le but est d'éviter aux clients réguliers de ne pas montrer systématiquement leur pass sanitaire, alors que le gérant sait qu'ils sont vaccinés. Mais, face aux polémiques, ce bracelet a été suspendu un jour après sa mise en place pour apaiser les esprits et mieux définir les contours de cette opération.