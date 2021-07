Covid-19 : face au risque de 4e vague, l'Elysée envisage de rendre le pass sanitaire obligatoire pour les restaurants et cinémas

Emmanuel Macon va s'adresser aux Français ce lundi soir. Selon les informations de franceinfo, il pourrait annoncer la vaccination obligatoire pour les soignants et l'extension du pass sanitaire.

Alors qu'un Conseil de défense a lieu lundi 12 juillet au matin à l'Élysée, Emmanuel Macron s’adressera à 20 heures aux Français pour dire comment l'exécutif entend faire face à l'épidémie de Covid-19, et notamment la progression du variant Delta. Il n'y aura pas d'obligation vaccinale généralisée, selon les informations de franceinfo, mais un rôle accru donné au pass sanitaire.

Depuis la semaine dernière, l’exécutif martèle que la vaccination est la seule solution. Emmanuel Macron ne devrait pas aller au-delà de la vaccination obligatoire pour les soignants, peut-être de quelques autres professions dans le secteur du soin, au contact du public, comme les aides à domicile ou les pompiers, selon les informations de franceinfo,. L'outil ce sera donc le pass sanitaire. Et sur ce point le président de la République a évolué.

"Nous ne sommes plus le 28 avril"

Ce pass "ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français", avait assuré Emmanuel Macron, dans une interview à la presse régionale fin avril. Il "ne saurait être obligatoire" dans les restaurants, théâtres et cinémas. Cette époque est révolue, "nous ne sommes plus le 28 avril", admet son entourage. A l’Elysée, les yeux sont de nouveau braqués sur les indicateurs de l’épidémie. A taux de croissance constant, il pourrait y avoir près de 15 000 cas de contamination le 1er août, plus de 60 000 à la fin du mois.

Selon l’un de ses amis, le président de la République pense que les Français ne sont pas prêts à accepter la vaccination obligatoire pour tout le monde, mais il veut une réponse efficace assure un conseiller. Aujourd’hui le pass sanitaire ne doit être présenté que dans les lieux qui accueillent plus de 1 000 personnes. La jauge peut être drastiquement réduite. Il est envisageable de l’exiger y compris pour aller au restaurant, reconnait une source gouvernementale. Même chose pour le cinéma et le théâtre. "Le président de la république veut être pragmatique et proportionné", dit son entourage. A lui de dire où il place le curseur.