Covid-19 : dix millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin depuis les annonces d'Emmanuel Macron du 12 juillet sur le pass sanitaire

Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron du 12 juillet, dix millions ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, a annoncé le chef de l'Etat sur Twitter, jeudi 12 août. "Ensemble, nous allons y arriver", a-t-il écrit dans son message accompagné d'un graphique comparant la courbe de vaccination français à celle de l'Allemagne et des Etats-Unis. Le président de la République avait annoncé il y a exactement un mois l'extension du pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire pour les soignants.

Parce qu’ensemble la France est plus forte, plus solidaire, plus civique, plus responsable. Vaccinons-nous. Nous sommes la France. pic.twitter.com/nKo4eM0SfF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 12, 2021

L'objectif de l'executif est d'attendre les 50 millions de primo-vaccinés d’ici le 31 août. Selon les chiffres de Santé publique France, depuis le début de la campagne de vaccination en France, 45 857 880 personnes ont reçu au moins une injection (soit 68% de la population totale) et 38 474 940 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 57,1% de la population totale). "Parce qu’ensemble la France est plus forte, plus solidaire, plus civique, plus responsable. Vaccinons-nous", a enjoint Emmanuel Macron dans son message.