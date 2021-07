Covid-19 : des contrôles renforcés aux frontières pour les non-vaccinés

Lundi 19 juillet, pour leur retour en France, c'était la douche froide pour des voyageurs ayant visité Barcelone (Espagne). À l'aéroport, les touristes non-vaccinés contre le Covid-19 devaient présenter un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures. Certains ont été pris de court. "J'ai fait un test antigénique 48 heures avant, comme c'était obligé. Et maintenant, ça a changé à 24 heures, donc ils ne veulent pas me laisser partir", déplore une jeune femme au micro de France 3.

Six pays en Europe sont concernés

Certains passagers français ont payé entre 50 et 150 euros leur test PCR effectué en urgence. "Je ne serais jamais partie si j'avais su ça. Déjà pour le coût, et puis parce que c'est vraiment pas pratique, et que c'est annoncé au dernier moment", confie une voyageuse à l'aéroport. Cette nouvelle règle concerne, en Europe, six pays : le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, Chypre, la Grèce et les Pays-Bas.