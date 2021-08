Covid-19 : ces lieux qui sont dispensés du pass sanitaire

C. Vitaline, C. Botella

Depuis le 9 août, manger au restaurant sans pass sanitaire est devenu impossible ou presque. En effet, un restaurant d’entreprise n’est pas concerné par l’obligation, un soulagement pour certains clients. "C’est un choix, c’est bien de pouvoir venir manger quand même sans pass sanitaire", confie un homme. Des lieux de convivialité sans contrôle du pass sanitaire qui se font rares.

Des campings très recherchés

Certains campings échappent aussi à la mesure. Dans la Drôme, à Mirabel-et-Blacons, la rivière en accès direct fait office de piscine et il n’y a pas de bar ni de restaurant. Le pass sanitaire n’est donc pas obligatoire. En plus des nombreux habitués, ces petits campings sont très recherchés par les personnes sans pass. Un écrin de nature loin des restrictions et de l’agitation des grandes structures.