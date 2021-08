Un pass sanitaire sous forme de bracelet expérimenté en Gironde : "Une manière de simplifier les contrôles", expliquent les restaurateurs

Le département de la Gironde expérimente à partir de jeudi 19 août la mise en place d'un bracelet remplaçant le pass sanitaire à l'entrée de certains restaurants, bars et hôtels de Bordeaux, de la côte et de Saint-Émilion. "C'est une idée qui nous permet de fluidifier le contrôle répété du pass sanitaire, surtout pour nos clients habitués", a expliqué sur franceinfo Laurent Tournier, président de l'Union des métiers et des industries de l'Hôtellerie (Umih) du département.

Les clients volontaires et réguliers pourront présenter leur pass sanitaire prouvant leur parcours vaccinal complet ainsi que leur identité, et ils recevront en échange un bracelet inamovible. Et c'est ce bracelet qui pourra faire office de pass sanitaire à l'entrée des bars et des restaurants qui participent à l'expérimentation. Les bracelets, marqués "pass sanitaire UMIH 33" en lettres grises sur fond blanc, devront également porter les trois premières lettres du nom de l'établissement et de la ville où ils auront été attribués.

"Cela va nous permettre de contrôler un peu moins nos clients habitués qui pourraient se vexer d'être contrôlés plusieurs fois dans la même journée." Laurent Tournier, restaurateur et président de l'Umih Gironde à franceinfo

Le restaurateur explique que "sur la base du volontariat", le client pourra se voir proposer la pose de ce bracelet à usage unique : "Cela lui permettra de pouvoir rentrer à sa guise dans l'établissement, sans repasser par la présentation du pass."

20 000 bracelets en circulation

Laurent Tournier précise enfin que cette expérimentation, appuyée par la préfecture de Gironde, concernera dans un premier temps 200 établissements partenaires dans les lieux touristiques les plus fréquentés de la Gironde, notamment à Bordeaux, sur le bassin d'Arcachon et à Saint-Emilion: "Nous avons fabriqué 20 000 bracelets. Nous avons distribué 100 bracelets à chacun de ces établissements", a-t-il terminé. La police "continuera à contrôler le pass et non le bracelet", a toutefois précisé à Martin Guespereau, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de Gironde.