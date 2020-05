Panama : l'initiative audacieuse d'un chercheur pour continuer ses travaux durant l'épidémie

Dumas Galvez, un chercheur panaméen, a trouvé une solution originale pour continuer ses recherches malgré la fermeture de son laboratoire à cause du confinement lié à l'épidémie de Covid-19. Il a installé ses fourmis de laboratoire dans sa salle de bains. "La salle de bains n'est pas l'endroit idéal parce qu'il fait trop chaud, et cela a causé la mort de beaucoup de fourmis. Même si j'ai mis un ventilateur, la température est toujours très haute", explique le chercheur en écologie et évolution.

"Certaines personnes ont complètement perdu leurs projets"

Sa famille doit maintenant s'adapter. Mais c'est pour la bonne cause. Les études du chercheur permettront de comprendre comment les conditions climatiques et l'activité humaine affectent l'évolution du système immunitaire de ces fourmis. "J'ai beaucoup de chance de travailler avec les fourmis parce que j'ai pu les ramener à la maison. Beaucoup de chercheurs n'ont pas eu cette chance. (...) Certaines personnes ont complètement perdu leurs projets", déplore Dumas Galvez. Bon nombre de chercheurs et de familles de chercheurs ont hâte de retrouver une situation normale.