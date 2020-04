OnVousRépond : toutes vos interrogations sur le coronavirus

Est-ce que le coronavirus peut se réfugier dans nos brosses à dents ? Et si oui comment s'en débarrasser ? "Il peut en effet se réfugier dans les poils de nos brosses à dents. Il faut avoir une brosse à dents individuelle et ne pas la ranger dans un pot où les poils touchent les différentes autres brosses. Il faut aussi les placer vers le haut pour que cela puisse sécher. Enfin il faut savoir que si c'est votre brosse à dents, vous avez du virus dans la bouche, il ne faut donc pas être paranoïaque avec ça", répond Damien Mascret

Quelle distance respecter ?

Puis-je aller récolter des fruits et légumes sans risque dans mon jardin partagé ? "Vous pouvez le faire et c'est recommandé (…) comme avec les légumes récupérés, il faut bien les nettoyer. Il n'y a pas de risque et c'est vivement recommandé pour la santé et l'équilibre". Pourquoi ne pas conseiller une distanciation de deux mètres comme dans certains pays ? "Cela a été recommandé par l'OMS. En réalité, il faut garder à l'esprit qu'il y a des moments où il peut y avoir contamination. Si quelqu'un éternue, le nuage de contamination peut aller jusqu'à huit mètres, donc la distance importe peu. Quand vous allez courir, il faut être à cinq mètres derrière ou sur le coté. La recommandation d'un mètre est quelque chose de théorique et rassurant."

