OnVousRépond : réouverture des auto-écoles et déplacements à plus de 100 km

Les auto-écoles seront-elles ouvertes le 11 mai ? "Les critères et la date de réouverture ne sont pas encore clairement définis. Ce que l’on sait, c’est que la couleur de votre département devrait jouer. Mais, selon l’Union nationale intersyndicale des enseignants de la conduite, une réouverture des écoles le 11 mai apparaît ‘irréaliste et dangereuse’. Ils expliquent qu’il faut encore du temps pour mettre en place un dispositif sanitaire adapté, notamment dans les voitures", répond le journaliste Léopold Audebert, en direct du plateau du 13 Heures.

Se rendre au travail à plus de 100 km de chez soi

Une fois le déconfinement entamé, comment faire si son travail se trouve à plus de 100 km de son domicile ? "Pas de problème, vous pourrez vous rendre sur votre lieu de travail, même s’il se trouve à plus de 100 km de chez vous, car cela fait partie de ce que l’on appelle ‘les motifs familiaux et professionnels impérieux’", rassure le journaliste.

