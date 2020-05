OnVousRépond : les grands-parents peuvent-ils assister à la naissance d'un enfant ?

Durant le début de la deuxième semaine de déconfinement lundi 18 mai, les Français se posent toujours de nombreuses questions sur le Covid-19. Présente sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Nabila Tabouri apporte certaines réponses aux internautes. Patrick, un internaute de Vendée, demande notamment si, pour une naissance, les grands-parents peuvent dépasser les 100 kilomètres de restriction.

La naissance d'un petit-enfant pas considérée comme un motif impérieux

La journaliste lui répond. "Au risque de faire de la peine à de très nombreux grands-parents, la réponse est non. La naissance d'un petit-enfant n'est pas considérée comme un motif impérieux. En revanche, si vous devez garder un enfant car sa maman accouche et qu'elle n'a pas d'autre solution, ce sera possible mais il faut vous munir de nombreux justificatifs médicaux, de l'attestation employeur du parent qui travaille et seul l'un des grands-parents pourra faire ce déplacement."