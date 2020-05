"On ne va pas trier les gens" : le casse-tête des déplacements entre départements rouges, orange et et verts dans un même bassin de vie

Entre Normandie et Hauts-de-France, la carte du déconfinement inquiète les habitants des zones classées vertes dont les activités essentielles se situent en zone rouge.

Quel modus operandi dans les zones "frontières" entre départements rouge et vert ? Sur franceinfo cette semaine, le ministre de la Santé avait recommandé d’éviter les déplacements de l’un à l’autre, sans qu’ils soient formellement interdits. Selon la carte provisoire dévoilée jeudi 30 avril, la question se pose notamment entre la Normandie et les Hauts-de-France.

Stéphane Martin habite à Boury-en-Vexin, tout petit village de l’Oise classé en rouge. Mais pour les courses ou se rendre à La Poste, c’est à Gisors que ça se passe, commune de l'Eure limitrophe et classée en vert. "Qu'est-ce que ça va impliquer pour nous d'être en zone rouge par rapport à une zone verte qui est notre bassin de vie ?, s'interroge Stéphane. C'est un gros point d'interrogation. Si on ne peut naviguer que dans la zone rouge, on va forcément s'orienter vers des bassins de vie plus importants comme Cergy-Pontoise ou Beauvais. Du coup, on risque finalement de 'choper' ce virus."

Une frontière impossible

La question se pose aussi pour les écoliers ou les travailleurs qui passent habituellement tous les jours la limite entre départements. Bertrand Bellanger, le président LREM du conseil départemental de Seine-Maritime - département classé en vert - annonce que les voisins des zones rouges, Somme ou Oise, resteront les bienvenus : "Je ne vois pas comment on pourrait créer des frontières dans des bassins de vie qui ont l'habitude de s'organiser ensemble. On ne va pas trier les gens en fonction de leur appartenance à un département plutôt qu'un autre", rassure l'élu de la majorité.

Lors de son intervention à l'issu d'un Conseil des Ministres exceptionnel samedi 2 mai, le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner, n'a pas donné de précision sur les déplacements frontaliers. Il a rappelé la règle générale : l'interdiction de sortir d'un périmètre de 100 km autour du domicile. Les contrôles seront renforcées et les forces de l'ordre assistées de réservistes et d'agents de sécurité assermentés dans les transports. Christophe Castaner a dit compter "sur le civisme des Français et l'esprit de responsabilité".