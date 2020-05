DIRECT. Coronavirus : le gouvernement s'apprête à prolonger l'état d'urgence sanitaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: En confinant une grande partie de la planète, la pandémie a provoqué une chute historique des émissions de gaz à effet de serre, moteur du réchauffement climatique. Mais cette baisse est loin d'être suffisante pour enrayer ce phénomène redoutable. La climatologue Valérie Masson-Delmotte vous explique pourquoi dans cette vidéo animée par les graphistes de franceinfo.









: Le 11 mai, la plupart des magasins pourront rouvrir leurs portes à la faveur du déconfinement. Ce ne sera pas le cas tout de suite, en revanche, pour les cafés, les bars et les restaurants. Alors en attendant, de plus en plus de ces commerces se réinventent et se lancent notamment dans la vente à emporter.

: La solidarité fonctionne à plein, notamment pour le personnel hospitalier qui reçoit multitude de dons. A tel point que l’entrepôt de l’AP-HP, normalement dédié à son imprimerie, à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), a dû être transformé en hangar de transit des dons pour les hôpitaux. "C'est énorme, on a vraiment des dons qui sont complètement hallucinants", explique l'AP-HP.

: La Creuse est classée en vert par la carte de déconfinement du ministère de la Santé. Le département devrait donc bénéficier de modalités de déconfinement plus souples. Mais dans le département, on redoute le déconfinemente déconfinement.

: L'hécatombe continue aux Etats-Unis. Le pays a déploré hier plus de 1800 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures. Toutefois, il s'agit d'un bilan en légère baisse par rapport aux jours précédents, selon le comptage de l'université Johns Hopkins actualisé en continu. Le pays compte plus de 64 700 morts, soit le plus lourd tribut à l'échelle du globe.

La "majorité des écoles" maternelles et primaires rouvrira le 11 mai, date du début du déconfinement progressif dans l'Education nationale, a aujourd'hui affirmé Jean-Michel Blanquer dans un entretien au Figaro.

Donald Trump a autorisé en urgence l'utilisation de l'antiviral remdesivir pour traiter le coronavirus.