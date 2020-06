"On n'a pas lâché !" : en Charente, en pleine crise du football français, un club de D1 féminine vit au contraire une renaissance

Alors que le football français est confronté à une crise due à l'épidémie de coronavirus, le football féminin semble faire exception, à l'image de l'ASJ Soyaux en Charente.

Sanctionné de trois points pour mauvaise gestion financière, dixième sur douze au classement début mars, l'avenir de l'ASJ Soyaux Charente (Nouvelle-Aquitaine), club de première division, était sombre. Mais en trois mois tout a changé. La fin des travaux dans les tribunes coïncide avec l'arrivée d'un nouveau président, Joël Cordeau, et d'une nouvelle équipe.

Une embellie qui dénote avec le reste du climat dans le foot français. Confronté à l'épidémie de coronavirus, il est plongé dans la crise. Le championnat de Ligue 1 ne reprendra pas et la Ligue de football professionnel a vu son projet de championnat de Ligue 2 retoqué par la Fédération française de football, et s’endetter à hauteur de près de 250 millions d’euros. Mais pour l'ASJ Soyaux, le ciel s'est curieusement dégagé en plein confinement. "On n'a pas lâché ! On ne s'est pas confinés", explique Joël Cordeau.

Une aide de la Fédération aux clubs de D1

"Les collectivités locales nous ont énormément aidés, et Paris nous aide, continue le nouveau président. Comme Paris aide toutes les divisions 1 féminines." La Fédération francaise de football a accordé une aide de 500 000 euros à tous les clubs de cette catégorie. "On a eu cette chance-là, reprend le nouveau président de Soyaux. Il y a de nouvelles règles qui sont sorties et c'est tombé au bon moment. On l'attendait depuis un ou deux ans, et c'est arrivé."

Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce petit coup de boost. On va pouvoir voir l'avenir différemment !Siga Tandia, milieu défensive de l'ASJ Soyaux Charenteà franceinfo

Le discours et les actes de la nouvelle direction ont convaincu et rassuré les joueuses, à commencer par la capitaine de l'équipe, au club depuis 12 ans, la milieu défensive Siga Tandia."J'ai eu des doutes, j'ai aussi un peu psychoté par moment mais finalement, il y a une bonne étoile au dessus du club de Soyaux, explique Siga Tandia. Il arrive toujours par renaître de ses cendres. En tout cas, ça booste !", se réjouit la capitaine. L'avenir, le président le voit en coupe d'Europe d'ici deux ou trois ans, une première pour le club.