"On a vraiment des dons hallucinants" : les hospitaliers bénéficient d’un élan de générosité sans précédent pendant la crise du coronavirus

Les dons se multiplient pour les hospitaliers.À tel point que l’entrepôt de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, normalement dédié à son imprimerie, à Charenton-le-Pont, a dû être transformé en hangar de transit des dons pour les hôpitaux.

Depuis le début de la crise du coronavirus, l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) reçoit du matériel médical, de la nourriture ou des dons plus étonnants. L’équipe de Ludovic Berthy vient de récupérer plusieurs palettes de produits de la part d’une marque d’hypermarchés très connue, "on a du gel douche, des pots de 750 millilitres".

Du gel douche, inhabituel pour celui qui est responsable de l’imprimerie de l'AP-HP. Par son entrepôt à Charenton-le-Pont, transitent depuis un peu plus d’un mois ces dons faits par des particuliers et des entreprises aux hôpitaux. "Ça va partir dans trois hôpitaux pour les soignants et les patients, indique Ludovic Berthy, il y a deux établissements avec des personnes âgées, donc je pense que le gel douche va leur servir."

Des tonnes de dons

"C'est énorme, on a vraiment des dons qui sont complètement hallucinants, explique Ludovic. Il y a des entreprises qui donnent des beaux dons, ce sont des palettes qui arrivent, ça représente énormément d’argent." À l’étage, il nous ouvre une autre caverne d’Ali Baba, où 20 à 25 palettes de cartons sont remplies de vêtements qui n'ont pas forcément vocation à être portés par des soignants à l'hôpital. "Ce sont des vêtements que l'on trouve dans les magasins en ce moment", décrit Ludovic. Des tee-shirts de "toutes les couleurs, de toutes les tailles". Il y a même encore le prix dessus, sept euros, "il faut tout envoyer dans les jours à venir, et j'en ai encore".

Des dons pour les patients, mais aussi pour les hospitaliers, l’AP-HP tient à ce que la répartition soit équitable. "Ça, ce sont des tee-shirts pour les agents qui travaillent dans les chambres mortuaires, indique Ludovic en montrant un carton. Ce ne sont pas les gens qui font la une des journaux et qui font partie un peu des gens de l'ombre, comme on dit."

Je pense que c’est un peu logique que tout le monde puisse avoir un petit geste.Ludovic Berthy, AP-HPà franceinfo

Des petits gestes qui touchent les agents hospitaliers. "On a des retours par mail ou au téléphone de gens qui disent 'c'est sympa, c'est rare quand on pense à nous’, raconte Ludovic. Il y a des retours qui sont vraiment des bons retours. C’est peut-être un petit peu délirant, mais on fait partie d'une famille. Je pense que depuis le début du Covid, il y a des liens qui se forment avec le personnel soignant."

Des tonnes de dons, de la nourriture aussi... Les hospitaliers, des médecins jusqu’aux métiers les moins connus, n’avaient jamais été autant remerciés.