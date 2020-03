"On a fait zéro couvert" : à Crépy-en-Valois, un restaurant asiatique déserté en raison du coronavirus Covid-19

Apparue fin décembre dans la province chinoise de Hubei, l'épidémie de coronavirus Covid-19 s'est rapidement propagée et touche aujourd'hui de nombreux pays à travers le monde. En France, plus de 200 personnes infectées ont été recensées et quatre malades sont décédés.

Depuis le début de cette épidémie, la communauté asiatique se sent stigmatisée. Les restaurants asiatiques notamment souffrent d’une fréquentation en baisse, comme à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, l'un des principaux foyers de propagation du virus en France. "On a fait une fois dix couverts, une fois huit couverts. Après, on a fait deux couverts et ensuite on a fait zéro couvert", se désole Lina. Elle tient, avec son mari Richard, un restaurant asiatique dans la zone d’activité de cette commune de l'Oise. "On ne fait pas le buffet, il y a énormément de perte car si ce n'est pas mangé, ça part à la poubelle", explique Richard.

"Je me suis fait insulter dans la rue"

Dès l'apparition du coronavirus, le restaurant s'est vidé. "Après le premier décès, ça a été radical", raconte Lina. Deux des quatre Français décédés du coronavirus viennent de Crépy-en-Valois mais le comportement des gens a changé bien avant, raconte la jeune femme. "Je me suis fait insulter dans la rue. Les gens nous ont dit de rentrer dans notre pays mais je suis née en France", se défend-telle.

Richard et Lina attendent beaucoup des aides de l'État. Leur chiffre d'affaires a chuté de plus de la moitié. "Ça devient très compliqué parce qu'on a peur de ne pas pouvoir payer nos fournisseurs et nos factures, explique la restauratrice. Je ne sais pas exactement combien de temps on peut tenir."