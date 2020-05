Oise : le château de Chantilly retrouve ses visiteurs

Les grilles du château de Chantilly (Oise) viennent d'ouvrir et les visiteurs affluent déjà. Ces deux derniers mois, le château a vécu au rythme du confinement. Il a enfin repris vie, jeudi 21 mai. "On se rend compte qu'en restant dans le rayon des 100 km, il y a quand même un gros patrimoine autour de Paris qu'on ne connaissait pas forcément et qui est intéressant à découvrir", explique un visiteur.

Un sens de visite inversé

Les œuvres retrouvent enfin des regards admiratifs. Mais il a fallu organiser une nouvelle façon de découvrir le château. C'est par la fin que la visite commence. "C'est le prix à payer. Ce n'est pas la visite historique. La visite commence normalement par les appartements des princes de Condé, puis ensuite on vient découvrir les fabuleuses collections de peinture", explique Nicole Garnier, conservateur général du patrimoine au musée Condé de Chantilly.

