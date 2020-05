De nouveau ouvert à la visite, le château de Chantilly mise sur un public local

Après deux mois de fermeture, le château de Chantilly rouvre ses portes aujourd'hui, jeudi 21 mai. Le public aura accès aux expositions mais pas au parc ni aux Grandes Ecuries.

Situé dans l'Oise, le château de Chantilly fait partie des quelques domaines situés dans un périmètre de cent kilomètres autour de Paris à rouvrir ses portes à l'occasion du pont de l'Ascension.

Une aubaine pour les habitants qui résident dans cette zone et qui ont envie de se changer les idées. Mais attention : pour le moment, seul le château est ouvert au public. Pas question d'aller baguenauder dans le parc de 115 hectares ni de visiter les Grandes Ecuries.

(Re)séduire le public local

Joyau du patrimoine français, le château de Chantilly fait partie des momuments préférés des Français et des touristes étrangers. Pour preuve : entre 2018 et 2019, sa fréquentation avait augmenté de 7%, portant à 425 000 le nombre de visiteurs annuels. Mais le Covid 19 et le confinement sont venus enrayer cette belle progression. La société qui gère le domaine estime avoir perdu la moitié de son chiffre d'affaires.

Cette réouverture - même partielle et avec des contraintes sanitaires - à l'occasion du pont de l'Ascension est donc une bonne nouvelle même si désormais tous les espoirs se portent sur 2021. Et sur le public de proximité. "On va beaucoup tabler sur le public local" confirme Christophe Tardieu, le vice-président du domaine de Chantilly. "On a quand même un bassin dans l'Ile-de-France de 12 millions d'habitants et de 6 millions dans les Hauts-de-France."

Il faut qu'on joue sur les visiteurs locaux et qu'on leur dise : 'Venez ou revenez à Chantilly'.Christophe Tardieu Vice-président du domaine de Chantilly

Un parcours unique adapté au règles sanitaires a été mis en place pour visiter le château de Chantilly. (L. Bazizin / France Télévisions)

A voir : l'expo Raphaël

Joyau du patrimoine français, le château du XVIIIe siècle est donc ouvert à la visite (avec un parcours adapté) et avec lui, le musée Condé qui propose une belle exposition intitulée "Raphaël à Chantilly. Le maître et ses élèves". Inaugurée peu de temps avant le confinement, elle est organisée à l'occasion du 500e anniversaire de la mort du peintre italien.

Le public pourra découvrir trois chefs-d'oeuvre du maître de la Renaissance (dont le duc d'Aumale, créateur du domaine de Chantilly, était un grand amateur), Les Trois Grâces, La Madone dite de la Maison d'Orléans et La Madone de Lorette. L'exposition présente de remarquables études de Raphaël, de ses premières esquisses jusqu'aux compositions religieuses de sa période florentine et ses grands décors romains. Plusieurs dessins permettent de comprendre l'influence du maître à travers la production de ses élèves et collaborateurs.

Prévue initialement jusqu'à début juillet, l'exposition est prolongée jusqu'au 30 août 2020.

Parc et Ecuries : il faudra patienter

Pour ceux qui connaissent le domaine de Chantilly, la "déception" viendra peut-être de la fermeture jusqu'à nouvel ordre du célèbre parc d'une centaine d'hectares. Un lieu façonné au fil des siècles, avec les jardins à la française de Le Nôtre, un jardin anglo-chinois de la fin du XVIIIe et un jardin anglais du XIXe siècle.

Le château de Chantilly. (L. Bazizin / France Télévisions)

Autre chef-d'oeuvre inaccessible temporairement, les Grandes Écuries construites par l’architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de Bourbon. Elles abritent le musée du Cheval et proposent toute l’année des spectacles équestres qui célèbrent l'art du dressage de haute-école. Mais pour le moment, tout est à l'arrêt sauf les entrainements : "On a du temps et du calme pour faire travailler les chevaux et les faire progresser" explique Sophie Bienaimé Renauldon, la drectrice équestre des Grandes Écuries de Chantilly. "Car un jour on va reprendre, c'est évident. Ce n'est pas possible autrement !"

Séance d'entrainement aux Grandes Ecuries du château de Chantilly. (L. Bazizin / France Télévisions)

Château de Chantilly

60 500 Chantilly

ouvert de10h à 18h

fermé le mardi

Tél : 03 44 27 31 80