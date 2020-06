Nouveau protocole sanitaire dans les écoles : "Il faudrait que l'on sache avant mi-juillet sur quel scénario on table", prévient un syndicat enseignant

Les annonces du président de la République dimanche 14 juin sonnaient comme un '''retour à la normale'', ce qui était plutôt une ''bonne nouvelle", souligne jeudi sur franceinfo le secrétaire général SE-Unsa.

"Pour que l'été soit utile pour se ressourcer et travailler" les professeurs ont besoin "de savoir à quoi va ressembler la rentrée", a réagi jeudi 18 juin sur franceinfo Stéphane Crochet, secrétaire général du syndicat SE-Unsa, après la publication mercredi du nouveau protocole sanitaire applicable dans les établissements scolaires dès lundi.

Il faudrait que l'on sache avant mi-juillet sur quel scénario on table, que l'on puisse se projeter sur une organisation de la rentrée, soit sur mode quasi normal soit sur un mode épidémique.Stéphane Crochetà franceinfo

Les annonces du président de la République dimanche 14 juin "sonnaient comme un retour à la normale, ce qui était plutôt une bonne nouvelle", souligne le secrétaire général SE-Unsa. Mais depuis, les enseignants ont connu "trois jours d'atermoiements pour connaître ce fameux protocole sanitaire et savoir si oui ou non on pouvait aller vers un retour à la normale". Stéphane Crochet assure qu'il "est temps que l'année se termine".

Nous en sommes à l'organisation de la troisième reprise depuis le mois de mars. Une quatrième rentrée pour l'année scolaire, cela commence à faire très lourd.Stéphane Crochetà franceinfo

Les enseignants sont "très pressés de savoir comment va débuter" la prochaine année scolaire. Le représentant syndical demande "que l'on arrête de faire et défaire dans le flou, comme ce que nous venons de vivre depuis le mois de mai".

En attendant la rentrée de septembre, "l'objectif pour lundi, c'est de retrouver l'école, de retrouver nos élèves", ajoute Stéphane Crochet. "Même s'il ne reste que deux semaines pour cette fin d'année scolaire, ce n'est pas rien, notamment pour l'école maternelle et élémentaire de nous retrouver, de voir comment ils vont et où ils en sont".