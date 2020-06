Retour en classe le 22 juin : ce qu'il faut savoir du nouveau protocole sanitaire dans les écoles et les collèges

La distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans les espaces clos entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre les élèves quand ils sont côte à côte ou face à face. Sauf en maternelle, où plus aucune règle ne s’impose pour un même groupe d'élèves.

Il était très attendu par le personnel éducatif et les parents d'élèves. Le nouveau protocole sanitaire dans les écoles et les collèges a été rendu public, dans la soirée du mercredi 17 juin, à quelques jours du retour en classe théorique de tous les élèves, le lundi 22 juin. Que prévoit-il ? En voici les grandes lignes.

Un mètre de distance entre les élèves dans les espaces clos... sauf en maternelle

Exit la règle des 4 m2 par élève à l'intérieur comme à l'extérieur. A l’école maternelle, plus aucune règle de distanciation ne s’impose pour un même groupe d'élèves, que ce soit dans les salles de classe, les couloirs, le réfectoire ou dans la cour de récréation. En revanche, elle reste de mise entre les élèves de groupes différents.

A l'école élémentaire et dans les collèges, une règle d'un mètre de distance entre l'enseignant et les élèves et entre les élèves "quand ils sont côte à côte ou face à face" devra s'appliquer dans les espaces clos "lorsqu’elle est matériellement possible". "On essaiera de faire respecter un mètre" entre les élèves mais dans certaines classes, "on sera obligé d'avoir un peu moins d'un mètre", a précisé le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, sur Public Sénat.

Si la configuration des salles de classe ne permet absolument pas de respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, "alors l’espace est organisé de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves et les élèves de plus de 11 ans doivent porter le masque de protection dans la classe", précise le protocole sanitaire.

Cette contrainte est levée dans les espaces extérieurs pour les élèves d’une même classe ou d’un même groupe, y compris pour les activités sportives. "L’organisation de la classe à l’air libre est donc une possibilité encouragée", peut-on lire dans le document du ministère de l'Education nationale.

"Tous les espaces de l’établissement peuvent être mobilisés (CDI, salles informatiques…), y compris pour proposer d’autres activités (études, 2S2C)", est-il précisé. Les 2S2C sont des activités ludiques et éducatives en rapport avec le programme scolaire.

Les parents d'élèves pourront rentrer dans l'école avec un masque

Les parents d’élèves devront continuer à surveiller la température de leurs enfants et à ne pas les mettre à l’école ou au collège en cas de fièvre ou d’apparition de symptômes évoquant le Covid-19.

En revanche, ils auront désormais le droit, tout comme les intervenants extérieurs, d'entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage ou désinfection des mains et à condition de porter un masque.

Le lavage des mains et la désinfection des locaux restent la règle

Le lavage des mains des enfants est toujours recommandé à l’arrivée dans l’établissement, avant et après chaque repas, avant et après les récréations, après être allé aux toilettes et le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. Mais il pourra désormais se faire sans mesure de distance physique entre les élèves d’une même classe ou d’un même groupe.

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces (tables, bureaux) sera par ailleurs réalisé au minimum une fois par jour. Tout comme les surfaces les plus fréquemment touchées par les élèves et les membres du personnel, comme les poignées de portes. Les tables du réfectoire seront nettoyées et désinfectées après chaque service.

Les enfants pourront utiliser le matériel de l'école et les jeux extérieurs

Les images d'élèves isolés dans des carrés tracés à la craie au sol dans une cour de récré à Tourcoing (Nord) avaient créé l'émoi. Désormais, les enfants pourront avoir accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs, à condition qu'un nettoyage quotidien soit assuré ou après une période sans utilisation d’environ 12 heures.

Ils pourront également manipuler des objets partagés au sein d’une même classe ou d'un même groupe, comme les ballons, les jouets, les livres et les jeux. Là encore, une désinfection quotidienne est recommandée. A défaut, les objets en question sont isolés 24 heures avant réutilisation.

Les enseignants ne seront pas obligés de porter un masque pendant les cours

Le port d’un masque grand public reste obligatoire pour les membres du personnel éducatif lorsque la distanciation d’au moins un mètre n'est pas possible. Mais les enseignants pourront retirer leur masque lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves.

Quand le masque n’est pas utilisé, "il peut être soit suspendu à une accroche isolée, soit replié sans contacts extérieur/intérieur (ne pas le rouler) et stocké dans une pochette individuelle", précise le ministère.

S'agissant des élèves, le port du masque n'est donc plus obligatoire en classe pour les collégiens à partir du 22 juin, sauf quand la distance d'au moins un mètre ne peut être respectée en classe. Ils devront en revanche le porter lors de leurs déplacements dans l'établissement (dans les couloirs, la cour, etc).

Une distance d'au moins un mètre également recommandée au réfectoire

Dans les écoles maternelles, une distance d’au moins un mètre devra être respectée pour la restauration scolaire entre les groupes d’élèves appartenant à une même classe. Dans les écoles élémentaires et les collèges, il est possible de déroger à cette règle si elle est matériellement impossible, à condition de faire déjeuner les élèves d’une même classe ensemble et de respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres groupes.