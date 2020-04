Nouveau monde. Quels outils techno pour bien réussir son cyber-apéro ?

Un apéritif virtuel par visioconférence... (JC/RF)

La pratique du "cyber-apéro" ou "apéro visio", qui consiste à prendre un verre entre amis sans sortir de chez soi grâce à une application de visioconférence, est en plein boom. Voici quelques conseils pratiques.

Pour occuper ses soirées pendant le confinement ou préserver le lien familial et amical à l’occasion notamment des fêtes de Pessah et de Pâques, heureusement, il y a les applications de visioconférence par internet. Elles se nomment Zoom, Skype, HouseParty, Messenger, Google Duo, Discord, etc. Gratuites (au moins en version de base), ces nombreuses applis permettent de trinquer entre amis malgré le confinement.

Quelle appli choisir ?

Techniquement, elles se valent à peu près toutes. Si la qualité audio et vidéo semble parfois moins bonne sur certaines, cela dépend souvent de l’encombrement momentané des réseaux. Il est souvent plus facile d’opter pour les plus connues que nous sommes nombreux à posséder déjà sur nos smartphones, comme WhatsApp, Facebook Messenger ou Google Duo.

Attention aux données personnelles

Plusieurs applications ont fait parler d’elles ces derniers jours car elles ne respecteraient pas la vie privée. Des applications comme HouseParty, par exemple, veulent absolument accéder à tous vos contacts sans que l’on sache exactement l’utilisation qui en est faite. Il convient de faire attention aux différents paramètres lorsque l’on installe l’application. Zoom est également montrée du doigt pour des problèmes d’intrusion. Une mise à jour censée apporter plus de sécurité vient d’être publiée. À l’inverse, certaines applis se veulent respectueuses de la vie privée, comme Signal ou Jitsi.

Jusqu'à 10 000 participants

Si vous avez beaucoup d’amis situés à des endroits différents, il faut utiliser une application autorisant un nombre suffisant de participants connectés simultanément. Dans ce cas, choisissez Discord (10 personnes), FaceTime (32 personnes), WhatsApp (50 personnes), Messenger (50 personnes) ou encore Teams (10 000 personnes, pour ceux qui ont vraiment beaucoup d’amis)

Smartphone ou tablette ?

Le plus simple est d’utiliser son smartphone pour converser avec ses amis. Pensez à le poser sur une table plutôt que de le tenir en main car, en bougeant, vous risquez de donner le mal de mer à ceux qui vous regardent. Mieux qu’un smartphone, une tablette offre un écran plus grand. Posez-la à un ou deux mètres au maximum ; au-delà, vos interlocuteurs auront du mal à vous entendre.

Pensez à un écran de télé

Pour plus de convivialité, le mieux est encore d’utiliser un téléviseur. Comment ? Soit vous possédez un téléviseur avec une webcam, assez rare cependant, sur lequel vous devez installer une application de communication ; soit il vous faudra ajouter un boîtier Apple TV ou un Android TV, qui permettent de dupliquer sur un téléviseur l’image d’un smartphone ou d’une tablette.

Enfin, l’outil le plus adéquat pour les cyber-apéro est sans doute le Facebook Portal TV, qui se branche sur n’importe quel téléviseur. Cette caméra "intelligente" adapte automatiquement le champ de vision en temps réel en fonction du nombre de personnes présentes dans la pièce. La qualité audio est très bonne grâce à huit micros intégrés. Il y a même des filtres amusants pour se déguiser virtuellement avec des chapeaux ou des petits cœurs. Bref, l’outil idéal (à condition de ne pas être allergique à Facebook). Attention, Portal permet seulement de communiquer avec ses contacts Messenger et WhatsApp.