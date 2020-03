"Saluuuut !""Je ne te vois pas, Marion…" : l’apéro par écrans interposés pour retrouver un peu de vie sociale pendant le confinement

Puisqu’il est impossible de se voir entre amis, confinés à cause du coronavirus, certains organisent des apéros par écrans interposés pour garder le lien. franceinfo s’est invité à l’un d’eux.

"Ça va ?" "Ah, on a le Brésilien qui nous rejoint !" C’est la nouvelle mode par temps de confinement à cause du coronavirus : l’apéro Skype. Le principe est simple : puisqu’il est impossible de se voir entre amis au bar, certains organisent des "apéros" par écrans interposés. Marion a ainsi lancé une page Instagram, "My sweat quarantine", avec des idées d’activités pour passer le temps pendant le confinement, s’inspirant d’une initiative italienne qui a rassemblé près de 20 000 abonnés.

Vingt heures pétantes. Comme tous les soirs depuis le début de la quarantaine, Marion lance la conversation Skype. Derrière l’écran, cinq visages, tous des amis de Marion, de plus ou moins longue date. "Depuis le confinement, lance Marion, je parle pour moi, mais je reparle à plein de gens à qui je ne parlais plus. Pas parce qu’on était fâchés, mais parce que c’est la vie : tout le monde a son train-train, chacun est dans sa vie."

Comme tous les soirs je fais apéro à 20 heures, vient qui veut ! Ca change tous les soirs !Marionà franceinfo

Ce soir, il y a donc Géraldine à Perpignan, Cécile à Budapest et Yannick qui, lui, habite seul à Paris. "Finalement, explique le Parisien, je passe beaucoup de temps au téléphone mais ça permet d’avoir des contacts conviviaux, de conserver un lien avec la vie réelle."

Au bout de quelques minutes, J-B rejoint la conversation depuis Sao Paulo, tant bien que mal. "Je ne te vois pas Marion", peste J-B. La connexion n’est pas excellente et Marion, elle, a n’est pas si à l’aise avec l’outil. "J’ai l’impression d’avoir 90 ans et d’être nulle avec la technologie", soupire l’hôte virtuelle, qui finit par apparaître à l’écran. "Saluuuut !"

Comme au bar

Une fois les problèmes techniques résolus, on s’échange les dernières nouvelles. "C’est comment au Brésil ?", demande l’une. "Bah, ça va…, lui répond son ami. On est beaucoup en quarantaine volontaire, il n’y a pas d’ordre de confinement…" "Moi, j’ai pas attendu Macron pour me confiner…", lance une autre. Comme au bar, en somme. À la différence près que J-B, au Brésil, est à l’heure du café, qu’il boit devant son écran, tandis que Marion a déjà débouché la bouteille du soir.

On s’annonce aussi les bonnes nouvelles : Cécile va se marier et elle l’annonce, ravie, à ses copains qui poussent un cri de joie. Avant le grand jour, il faudra attendre un peu, au moins la fin du confinement. Là, la bande de copains pourra se retrouver. Et pour de vrai.