Nouveau coronavirus : la Chine relève le bilan à 9 morts et plus de 440 contaminations

L'épidémie s'étend. Le nouveau coronavirus qui frappe la Chine a fait trois nouveaux morts. Au total, neuf personnes sont mortes dans le pays et plus de 400 cas ont été recensés, ont annoncé mercredi 22 janvier les autorités sanitaires, alourdissant un précédent bilan de six morts et environ 300 cas.

Ce virus, qui se transmet par les voies respiratoires, "pourrait muter et se propager plus facilement", a indiqué le vice-ministre de la commission nationale de la Santé. Les autorités sanitaires ont annoncé des mesures pour contenir la maladie. Celles-ci prévoient notamment la désinfection et la ventilation des aéroports, des gares et des centres commerciaux. "En cas de besoin, des contrôles de température seront également effectués dans des zones clés dans des lieux très fréquentés", ont-elles précisé.

Le virus décelé à Macao

La région semi-autonome chinoise de Macao a fait état mercredi d'un premier cas de ce nouveau coronavirus. Le virus a été décelé chez une femme d'affaires de 52 ans qui était arrivée dimanche en train en provenance de la ville voisine de Zhuhai. "Une série de tests ont montré qu'elle était positive au coronavirus et qu'elle présentait des symptômes de pneumonie", a déclaré le chef du département macanais de la Santé.

La secrétaire macanaise aux Affaires sociales et à la Culture a indiqué que les employés de tous les casinos devraient porter des masques, tandis que toutes les personnes entrant dans la ville en provenance de Chine continentale auraient un questionnaire médical à remplir. De son côté, la Corée du Nord va fermer ses frontières aux touristes pour se protéger, a annoncé une agence de voyage.

D'autres contaminations ont également été signalées en Asie (Japon, Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan), et nombre de pays ayant des liaisons aériennes directes ou indirectes avec Wuhan, grande métropole située à environ 1 100 kilomètres de Pékin, ont renforcé les contrôles des passagers à l'arrivée. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunit mercredi à partir de 18 heures pour déterminer s'il convient de déclarer une "urgence de santé publique de portée internationale".