Nombre d'élèves limités, enfants prioritaires... La Mairie de Paris précise les conditions de la rentrée dans la capitale

La mairie de Paris prévoit d'accueillir en priorité les enfants dont les parents exercent certaines professions ou ceux en difficulté. Les effectifs seront encore plus restreints que la limite fixée par le gouvernement.

La mairie de Paris a indiqué, vendredi 1er mai à franceinfo, l'organisation prévue pour la reprise de l'école dans la capitale la semaine du 11 mai, après la fermeture liée à la mise en place du confinement en raison de l'épidémie de coronavirus. Dans un premier temps, les enfants dont les parents exercent certaines professions et les élèves en difficulté seront prioritaires.

Parmi les professions concernées figurent les soignants, les personnels de la Ville, les enseignants, ou encore les salariés des transports publics et certains commerçants. Les élèves en grande difficulté sociale, scolaire ou familiale pourront aussi rentrer en priorité.

Des effectifs encore plus réduits que la limite fixée par le gouvernement

Les groupes seront restreints, bien en dessous des 15 élèves maximum évoqués par le Premier ministre Edouard Philippe : il y aura des classes de 5 à 8 élèves environ en maternelle, et une douzaine en élémentaire. Si la jauge maximale n'est pas atteinte avec des élèves prioritaires dans des établissements, alors ils pourront accueillir d'autres élèves.

"A l'heure d'aujourd'hui, on accueille 1 500 enfants dans 65 écoles, c'est-à-dire 1 % des enfants dans 10 % des écoles", a expliqué à franceinfo Patrick Bloche, adjoint à la maire de Paris chargé de l'éducation. "Donc je me dis que, dans les deux premières semaines, si on allait jusqu'à 10 % des élèves scolarisés à Paris, ce qui représente 13 000 élèves, on aurait relevé un beau défi." Mais "l'objectif n'est pas à tout prix de rouvrir toutes les écoles", a tenu à prévenir l'élu.

Toutes les écoles parisiennes concernées ne rouvriront pas forcément le 12 mai. Cela dépendra des conditions sanitaires, explique la mairie de Paris. Cela pourra être le 13 ou le 14.