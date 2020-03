New York : il a bravé les mesures de confinement pour séduire sa voisine

C'est une belle histoire, comme seule notre époque connectée sait en écrire. Dans un New York (New York, États-Unis) ravagé par la crise sanitaire du coronavirus Covid-19, où au moins 80 000 personnes sont infectées par le virus mardi 31 mars et où les autorités recensent un décès dû à la maladie toutes les trois minutes, un homme a décidé de continuer à vivre, malgré la pandémie. Confiné chez lui, comme les 12 millions d'habitants de la mégalopole, Jeremy Cohen tombe sous le charme de l'une de ses voisines, elle aussi confinée.

Mais rapidement, une question se pose : comment la séduire quand une rue les sépare et que des mesures de confinements leur interdit de se rencontrer ? Le jeune homme possède heureusement un drone, grâce auquel il envoie un message à sa voisine. Bingo, elle lui répond. Commencent alors des échanges sur les réseaux sociaux qui se concluront dans la rue. Mais attention, il s'agit tout de même de respecter les gestes barrières. Alors, leur rendez-vous, Jeremy le passera dans une drôle de bulle en plastique portative.

