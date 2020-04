Morgue à Rungis : des frais qui font polémique

Derrière les murs d’un hangar du marché de Rungis (Val-de-Marne), une chambre funéraire pour les victimes du Covid-19 est installée. Le lieu a été réquisitionné par la préfecture de police de Paris, où les familles peuvent venir se recueillir auprès de leurs défunts. Mais ces visites ont un coût. Selon un document que s’est procurée la rédaction du 20 Heures, les familles doivent débourser 55 euros pour disposer d’un lieu de recueillement pendant une heure, avant le départ vers le lieu d’inhumation.



“On est très surpris de facturer ce tarif aux familles ”

C’est une pratique habituelle, mais, au vu du contexte, Sandrine Thiefine, la présidente des pompes funèbres de France, dénonce cette tarification. “C’est un entrepôt et pas un lieu de recueillement habituel. Et on est très surpris de facturer ce tarif aux familles. Que ce soit payant, peut-être, mais que cela soit pris en charge par l’État”, explique-t-elle. Ce sont les pompes funèbres OGF qui sont en charge de la chambre funéraire et de la tarification.