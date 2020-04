Mayotte : poussée de l\'épidémie de coronavirus

C'est un territoire difficile à protéger. Mayotte a six fois la densité de la France métropolitaine et le confinement est très théorique. Devant une station-service de Petite-Terre, des centaines de personnes viennent chercher du carburant pour leur réchaud à pétrole. "Je suis là depuis 5 heures du matin. On a peur mais on n'a pas le choix, c'est vraiment difficile", explique une habitante.



La croissance de l'épidémie est inquiétante

Le ramadan doit commencer d'ici 48 heures et les familles veulent faire le plein avant. Les autorités appellent à la responsabilité car les chiffres ne sont pas bons : 311 cas positifs au Covid-19 sont déclarés dans l'île et 27 personnes hospitalisées. La croissance de l'épidémie est inquiétante. Dans les heures à venir, les autorités sanitaires vont multiplier les tests dans les familles des personnes malades. Un porte-hélicoptère de l'armée est arrivé avec plusieurs tonnes de matériel à son bord. Le confinement semble peu respecté sur l'ile.

Le JT

Les autres sujets du JT