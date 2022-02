Restrictions sanitaires : dès le 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal

Le gouvernement envisage de lever l’obligation d’être masqué à l’intérieur d’ici quatre semaines, si l’épidémie de Covid continue de régresser. Il ne serait plus obligatoire dans les transports en commun, au bureau, et dans les écoles.

Redécouvrir des visages, des sourires, enlever enfin le masque à l’intérieur. Cela fait un an et demi que ces employés l’attendent, car au bureau, cette contrainte est devenue pesante. Un calvaire qui pourrait prendre fin à la mi-mars, si les indicateurs sanitaires sont bons. Le gouvernement considère que le masque ne sera alors plus nécessaire dans les lieux clos. Seraient concernés la plupart des lieux clos non soumis au pass vaccinal.



Mesures barrières obligatoires

Bas les masques donc en entreprise, à l’école, et dans les transports en commun, même si pour certains habitués du métro, la mesure semble prématurée. Les hospitalisations sont en baisse depuis une semaine, mais la décrue n’est pas suffisamment entamée pour envisager de lever les mesures barrières. Dès le 28 février, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux soumis au pass vaccinal.