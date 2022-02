Fin du masque en intérieur : "Une excellente nouvelle" puisqu'il a "un impact sur le fonctionnement de l'entreprise", assure Benoît Serre

"On est habitué à porter le masque mais je peux vous dire que ça a un impact sur le fonctionnement de l'entreprise, sur la convivialité entre les gens", a expliqué mercredi 16 février Benoît Serre, vice-président national délégué de l’ANDRH, l’Association nationale des directeurs de ressources humaines, après les annonces d'Olivier Véran mercredi sur franceinfo concernant la fin du masque en intérieur à la mi-mars.

franceinfo : la fin du masque en entreprise dans un mois, n'est-ce pas trop tôt ? En sachant que des médecins estiment que ça va un petit peu vite du côté du gouvernement et que le milieu professionnel peut être un lieu de contamination

Benoît Serre : Sur le plan de l'évaluation sanitaire, je n'en sais absolument rien, je ne suis pas 'toubib'. Par contre, si je me place du point de vue des salariés, c'est effectivement une très bonne nouvelle. On est habitué à porter le masque, malheureusement, mais je peux vous dire que ça a un impact sur le fonctionnement, sur l'entreprise, sur la convivialité entre les gens. Comme les gens sont en train de revenir, puisque maintenant on n'a plus d'obligation de télétravail massif, ce serait plutôt une excellente nouvelle puisque c'est vrai que c'est assez pénible dans certains métiers où ils ne peuvent jamais l'enlever.

Après deux ans de masque obligatoire, ça paraît presque incroyable. Faudra-t-il se réhabituer à aller travailler sans masque ?

Alors, d'une part, il va falloir se réhabituer. Puis, d'une certaine manière, vous savez, en deux ans, on a eu le temps d'intégrer des gens. Je peux vous dire que je ne serai pas surpris que des gens n'arrivent pas à les reconnaître parce que vous ne les avez jamais vus sans masque finalement.

"C'est important parce que ça va avec le fait qu'on puisse reprendre des moments de convivialité, retrouver ce qui fait aussi quelques fois le caractère d'une entreprise, c'est-à-dire le fait d'être ensemble, de travailler ensemble et d'arrêter de se cacher ou de se protéger en permanence." Benoît Serre, vice-président national délégué de l’ANDRH à franceinfo

Donc, ça nous aidera beaucoup à faire redémarrer l'unité de notre corps social et à faire repartir une entreprise normalement, sans perdre de vue qu'en revanche, le télétravail qui est clairement installé va perdurer.

Vous parliez de convivialité, il faudra enlever son masque pour boire un coup puisque c'est le retour des pots en entreprise, dans le strict respect, bien sûr, des gestes barrières. Attendez-vous à des rattrapages ces prochains jours ? Ce sont des moments importants ces pots en entreprise non ?

Oui, on a annulé beaucoup de pots en décembre et ça avait été mal vécu d'ailleurs par beaucoup de gens. Du coup, ils disent qu'ils veulent faire une réunion de commerciaux, qu'ils veulent faire un pot avec les équipes. Je pense qu'il va y avoir un phénomène de rattrapage, c'est probable. Ce sont des moments de convivialité et de management. Surtout avec la crise qu'on a vécue, c'est encore plus important que les gens dans l'entreprise peuvent parler d'autre chose que du boulot. Ils peuvent aussi échanger dans un environnement qui n'est pas celui de l'organisation du travail. Ça crée des ciments entre les gens. Ce sont des moments très utiles, un peu comme la machine à café, il se passe un truc dans une entreprise. Et donc, c'est tous ces moments-là qui manquent et qui créent une dynamique collective.